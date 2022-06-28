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Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей

Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей Ракетный удар России по торговому центру в Керемчуке демонстрирует полное пренебрежение к жизни мирных жителей.
Другие страны
28 июня 2022 г. 16:34
Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей

Ракетный удар России по торговому центру в Кременчуг демонстрирует полное пренебрежение к жизни мирных жителей.

Как передает Report, об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"Российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились сотни людей, является жестоким напоминанием о том, что Россия ведет агрессивную войну против Украины и ее народа. Это демонстрирует полное пренебрежение к жизни мирных людей, за которые режим будет нести ответственность",- написал Боррель.

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Версия на английском языке Borrell: Russia’s strike on Kremenchuk - complete disregard for civilian lives

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