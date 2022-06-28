Боррель: Удар России по Кременчугу - полное пренебрежение к жизни мирных жителей

Ракетный удар России по торговому центру в Керемчуке демонстрирует полное пренебрежение к жизни мирных жителей.

Ракетный удар России по торговому центру в Кременчуг демонстрирует полное пренебрежение к жизни мирных жителей.

Как передает Report, об этом написал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

"Российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находились сотни людей, является жестоким напоминанием о том, что Россия ведет агрессивную войну против Украины и ее народа. Это демонстрирует полное пренебрежение к жизни мирных людей, за которые режим будет нести ответственность",- написал Боррель.