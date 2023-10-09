Боррель: Убийства невинных в Израиле не имеют никакого оправдания

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил жестокое убийство боевиками ХАМАС 260 участников фестиваля в Израиле.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил жестокое убийство боевиками ХАМАС 260 участников фестиваля в Израиле.

Как передает Report, об этом Боррель написал на своей странице в социальной сети "Х".

"3000 молодых людей праздновали на фестивале, когда попали в засаду. Из них 260 были зверски убиты представителями ХАМАС, остальные взяты террористами в заложники. Нет никакого оправдания нападениям на невинных гражданских лиц", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".