Боррель: Убийства невинных в Израиле не имеют никакого оправдания

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил жестокое убийство боевиками ХАМАС 260 участников фестиваля в Израиле.

Как передает Report, об этом Боррель написал на своей странице в социальной сети "Х".

"3000 молодых людей праздновали на фестивале, когда попали в засаду. Из них 260 были зверски убиты представителями ХАМАС, остальные взяты террористами в заложники. Нет никакого оправдания нападениям на невинных гражданских лиц", - говорится в публикации.

Отметим, утром 7 октября радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. В ответ на массированный ракетный обстрел с палестинской стороны, армия обороны Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

3000 young people were out celebrating at a festival, when they were ambushed. It is now clear that 260 of them were brutally murdered by Hamas. Others were taken hostage by the terrorists.



There can be no justification for anyone to target innocent civilians, ever.