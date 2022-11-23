Боррель: У ЕС нет ресурсов для борьбы с РФ в информационном пространстве

ЕС не располагает достаточными ресурсами для борьбы с Россией в информационном пространстве на фоне противоречий вокруг поставок продовольствия на мировом рынке.

ЕС не располагает достаточными ресурсами для борьбы с Россией в информационном пространстве на фоне противоречий вокруг поставок продовольствия на мировом рынке.

Как передает Report , об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Российская машина пропаганды очень мощная, у них есть настоящая индустрия в этом смысле, у нас не так много ресурсов, как у них. Евросоюз пытается разъяснить, что санкции против экспорта продовольствия не вводились, и поэтому Брюссель не ответственен за нарушения поставок. Это битва с манипуляцией информацией и дезинформацией, а также битва по оказанию конкретной поддержки", - подчеркнул Ж.Боррель.

Он также отметил, что ЕС не участвует в зерновой сделке, которая предусматривает безопасный экспорт украинского продовольствия из черноморских портов, однако страны Европы при этом организовали экспорт порядка 15 млн тонн продовольствия через сухопутные границы Украины и ЕС.