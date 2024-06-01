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Боррель: У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ

Боррель: У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ Европейский союз не располагает доказательствами поставок оружия из Китая в Россию.
Другие страны
1 июня 2024 г. 09:51
Боррель: У ЕС нет доказательств поставок оружия из КНР в РФ

Европейский союз не располагает доказательствами поставок оружия из Китая в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Китай обязался не поставлять оружие [России], и у нас нет доказательств того, что это происходит", - сказал он, отвечая на вопросы участников мероприятия. "Но нет четкой границы между оружием и [тем, что не является] оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение", - добавил Боррель.

При этом он утверждал, что в российской военной технике якобы используются детали, произведенные в западных странах - США, Европе или Великобритании. "Проблема не только в Китае", - сказал Боррель.

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