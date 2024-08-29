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Боррель: свыше €6 млрд помощи Украине недоступны из-за вето одной страны ЕС

Боррель: свыше €6 млрд помощи Украине недоступны из-за вето одной страны ЕС Свыше €6 млрд военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными из-за венгерского вето.
Другие страны
29 августа 2024 г. 11:41
Боррель: свыше €6 млрд помощи Украине недоступны из-за вето одной страны ЕС

Свыше €6 млрд военной помощи Украине по линии Европейского фонда мира остаются замороженными из-за вето одной страны ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление сделал глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Брюсселе, куда он прибыл вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"€6 млрд для Украины остаются замороженными на моем счету [имеется в виду счет Еврофонда мира] из-за вето одной страны ЕС", - сказал Боррель, пообещав искать пути преодоления этого вето.

Боррель добавил, что передать Украине новые системы ПВО без задержек будет непросто, но Брюссель будет оказывать давление на страны Евросоюза, чтобы они выполнили свои обещания о поставках.

"Одно дело обещать, а другое выполнить обещания без задержек, что не так просто, поэтому я буду активно давить на страны ЕС, чтобы они выполнили свои обещания, в первую очередь, в сфере ПВО", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Borrell: Ukraynaya 6 milyard avro yardımın çatdırılmasında problem var

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