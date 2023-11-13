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Боррель: Страны ЕС в совместном заявлении потребуют гуманитарных пауз в Газе

Боррель: Страны ЕС в совместном заявлении потребуют гуманитарных пауз в Газе Cтраны ЕС по итогам встречи глав МИД в Брюсселе потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 12:26
Боррель: Страны ЕС в совместном заявлении потребуют гуманитарных пауз в Газе

Cтраны ЕС по итогам встречи глав МИД в Брюсселе потребуют немедленных гуманитарных пауз в секторе Газа, а также сдержанности Израиля.

Как передает Report, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это было очень сложно, я потратил на это все выходные, но нам удалось согласовать единое заявление от имени всех 27 стран-членов ЕС. В этом заявлении страны требуют установление немедленных гуманитарных пауз для доставки гуманитарной помощи. Речь идет не об одной паузе, а о серии пауз, и они должны быть установлены немедленно. Также министры призовут Израиль к предельной сдержанности для сохранения жизней гражданского населения", - отметил он.

Сегодня в столице Бельгии пройдет очередная встреча министров иностранных дел стран-членов ЕС. Помимо других актуальных вопросов, дипломаты обсудят мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном.

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