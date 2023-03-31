Боррель: Страны ЕС оказали Украине помощь на сумму более 60 млрд евро

Страны Евросоюза оказали Украине различную помощь на сумму, превышающую 60 млрд евро.

Страны Европейского союза оказали Украине различную помощь на сумму, превышающую 60 млрд евро.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на мероприятии, организованном испанской газетой El Espanol.

"В целом ЕС должен был оказать Украине военную помощь примерно на 12-13 млрд евро", - уточнил он. "Если мы сложим военную, экономическую, финансовую, гуманитарную помощь, помощь беженцам, то за год войны мы помогли Украине на сумму, превышающую 60 млрд евро", - сказал глава дипломатии ЕС.