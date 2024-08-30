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Боррель: Страны ЕС должны пополнить запасы вооружения для продолжения помощи Украине

Боррель: Страны ЕС должны пополнить запасы вооружения для продолжения помощи Украине Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине.
Другие страны
30 августа 2024 г. 12:15
Боррель: Страны ЕС должны пополнить запасы вооружения для продолжения помощи Украине

Страны ЕС истощили военные запасы из-за помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом неформального заседания в Брюсселе глав минобороны стран Евросоюза.

"Вы не можете себе представить усилия, которые предпринимают европейские страны для помощи Украине, объемы военных поставок. Мы истощили наши запасы, должны их пополнить. Мы уже достигли 700 тысяч снарядов калибра 155 мм. Мы пока не достигли цели [миллион снарядов], но мы наращиваем производство", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Borrell: Aİ ölkələri Ukraynaya yardımı davam etdirmək üçün silah ehtiyatlarını artırmalıdır

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