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Боррель созвал заседание Совета ЕС

Боррель созвал заседание Совета ЕС Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель созвал на 4 марта заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел при участии главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы и друг
Другие страны
2 марта 2022 г. 22:47
Боррель созвал заседание Совета ЕС

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель созвал на 4 марта заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел при участии главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы и других трансатлантических партнеров.

Как передает Report, об этом высокий представитель ЕС сообщил в Twitter.

"Я созвал чрезвычайное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел на пятницу и пригласил присоединиться к нам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, государственного секретаря США Энтони Блинкена, государственного секретаря иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс, министра иностранных дел Канады Мелани Жоли и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга", - заявил Боррель.

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