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Боррель совершит визит в Ливан для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

Боррель совершит визит в Ливан для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке Глава евродипломатии Жозеп Боррель будет находиться с визитом в Ливане с 5 по 7 января с целью обсуждения с местными лидерами конфликт на Ближнем Востоке.
Другие страны
5 января 2024 г. 11:53
Боррель совершит визит в Ливан для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке

Глава евродипломатии Жозеп Боррель будет находиться с визитом в Ливане с 5 по 7 января с целью обсуждения с местными лидерами конфликт на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Он проведет встречу с и.о. премьер-министра страны Наджибом Микати, и.о. главы МИД Абдаллой Бу Хабибом, командующим ливанскими ВС и т.д.

В заявлении говорится о том, что стороны также обсудят ситуацию на границе между Израилем и Ливаном.

Ранее ливанская сторона сообщила о том, что Израиль выпустил 6 ракет при атаке на штаб палестинского радикального движения ХАМАС в Бейруте, в результате чего погибли 6 человек.

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