Боррель сообщил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля

Военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием "Аспис" должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза.

Военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием "Аспис" должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

"Мы намерены принять решение о миссии ЕС в Красном море. Не все страны примут участие в этой миссии, но, надеюсь, никто не станет ее блокировать. Мы сможем запустить ее уже 17-го числа, но нам нужно принять решение о базировании ее штаба и о командовании. У нас уже есть название миссии - "Аспис", - сказал Боррель.