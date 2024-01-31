О нас

Боррель сообщил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля

Боррель сообщил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля Военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием "Аспис" должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза.
Другие страны
31 января 2024 г. 11:50
Боррель сообщил о возможном начале миссии ЕС в Красном море 17 февраля

Военно-морская миссия ЕС в Красном море под названием "Аспис" должна быть запущена 17 февраля, однако в ней примут участие не все страны Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу глав оборонных ведомств ЕС.

"Мы намерены принять решение о миссии ЕС в Красном море. Не все страны примут участие в этой миссии, но, надеюсь, никто не станет ее блокировать. Мы сможем запустить ее уже 17-го числа, но нам нужно принять решение о базировании ее штаба и о командовании. У нас уже есть название миссии - "Аспис", - сказал Боррель.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Borrell says EU mission in Red Sea may start February 17

Другие новости из категории

В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов
В Финляндии началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов
31 января 2024 г. 11:19
Евросоюз к началу марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов
Евросоюз к началу марта передаст Украине только 600 тыс. снарядов
31 января 2024 г. 11:04
США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз
США направят 12 млн долларов для ускорения вступления Албании в Евросоюз
31 января 2024 г. 10:49
Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала
Два замминистра от правящей партии Японии хотят уйти в отставку из-за скандала
31 января 2024 г. 10:05
Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию
Экс-премьера Пакистана дополнительно приговорили к 14 годам заключения за коррупцию
31 января 2024 г. 09:30
При землетрясении в Исикаве более 30 человек погибли из-за холода
При землетрясении в Исикаве более 30 человек погибли из-за холода
31 января 2024 г. 09:15
В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов
В аэропорту Нью-Дели из-за густого тумана задержали десятки авиарейсов
31 января 2024 г. 09:07
Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели еще трех военнослужащих в секторе Газа
31 января 2024 г. 08:41
Лондон рассматривает возможность отправки своего авианосца в Красное море
Лондон рассматривает возможность отправки своего авианосца в Красное море
31 января 2024 г. 06:42
Белый дом: Байден намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
Белый дом: Байден намерен провести телефонный разговор с Си Цзиньпином
31 января 2024 г. 05:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi