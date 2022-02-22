Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Первые санкции Евросоюза (ЕС) против России будут приняты во вторник, 22 февраля.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
По его словам, эти санкции не будут полным ответом Евросоюза на признание ДНР и ЛНР.
"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - заявил он.