Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Первые санкции Евросоюза (ЕС) против России будут приняты во вторник, 22 февраля.

Первые санкции Евросоюза (ЕС) против России будут приняты во вторник, 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, эти санкции не будут полным ответом Евросоюза на признание ДНР и ЛНР.

"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - заявил он.