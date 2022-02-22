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Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР Первые санкции Евросоюза (ЕС) против России будут приняты во вторник, 22 февраля.
Другие страны
22 февраля 2022 г. 11:33
Боррель: Сегодня ЕС утвердит новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

Первые санкции Евросоюза (ЕС) против России будут приняты во вторник, 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, эти санкции не будут полным ответом Евросоюза на признание ДНР и ЛНР.

"Я принял решение созвать неформальное заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел здесь в Париже после встречи по Тихоокеанскому региону. Министры примут решение о европейском ответе, который будет в форме санкций", - заявил он.

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Версия на английском языке Borrell: EU to approve new sanctions against Russia today
Версия на азербайджанском языке Jozef Borrel: “Bu gün Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyaları təsdiq edəcək”

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