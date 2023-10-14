Боррель: Пытаемся предотвратить расширение конфликта между Израилем и Палестиной

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель допустил расширение конфликта между Израилем и Палестиной.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель допустил расширение конфликта между Израилем и Палестиной.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил в интервью El País.

"Это то, что мы пытаемся предотвратить: реакции, которые расширят конфликт", - заявил он.

Боррель одобрил тот факт, что Израиль заблаговременно предупредил мирное население о начале наземной операции, однако назвал нереалистичным предположение о возможности проведения эвакуации 1,1 млн человек в течение 24 часов.