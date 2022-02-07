Боррель: Проблемы с газом в ЕС связаны с "кризисом отношений с Россией"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.

"Нам необходимо работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом нашей долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте", - добавил Боррель.

Кроме того, Евросоюз на фоне "серьезного кризиса" в отношениях с Россией должен срочно рассмотреть вопрос создания стратегических запасов газа, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия", - добавил он.