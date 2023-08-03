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Боррель призвал страны G20 оказать давление на РФ для возвращения к "зерновой сделке"

Боррель призвал страны G20 оказать давление на РФ для возвращения к "зерновой сделке" Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к "зерновой сделке".
Другие страны
3 августа 2023 г. 16:55
Боррель призвал страны G20 оказать давление на РФ для возвращения к зерновой сделке

Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к "зерновой сделке".

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля главам МИД G20.

"Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - сказано в письме.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

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Версия на английском языке Borrell urges G20 countries to put pressure on Russia to return to ‘grain deal’

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