Боррель призвал страны G20 оказать давление на РФ для возвращения к "зерновой сделке"

Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к "зерновой сделке".

Евросоюз призвал страны G20 оказать давление на Россию, чтобы она вернулась к "зерновой сделке".

Как передает Report, об этом сообщает агентство France Presse со ссылкой на письмо верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля главам МИД G20.

"Я хотел бы попросить вашей поддержки, чтобы призвать Россию вернуться к переговорам, а также воздерживаться от ударов по сельскохозяйственной инфраструктуре Украины", - сказано в письме.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.