Боррель призвал страны Европы вслед за ФРГ принять участие в поставках танков Украине

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы присоединиться к Германии и принять участие в отправке основных боевых танков на Украину.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Европы присоединиться к Германии и принять участие в отправке основных боевых танков на Украину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду в эфире телеканала Phoenix.

"Страны должны поставить как можно больше танков и как можно быстрее. Было бы очень обидно, если после столь долгих упреков Германии в том, что она ничего не делает, эти страны теперь не последуют ее примеру", - сказал Боррель, отвечая на просьбу прокомментировать сообщение газеты Die Welt о том, что Нидерланды и Дания не будут принимать участие в поставках Украине танков Leopard 2.



"Я знаю, что в армиях ЕС есть сотни танков, некоторые из них нуждаются в ремонте, но тогда вы должны сделать это, и сделать это быстро, потому что весной будет слишком поздно", - констатировал он.