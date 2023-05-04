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Боррель призвал РФ не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта в Украине

Боррель призвал РФ не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта в Украине Евросоюз (ЕС) призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.
Другие страны
4 мая 2023 г. 14:00
Боррель призвал РФ не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта в Украине

Евросоюз (ЕС) призывает Россию не использовать атаку на Кремль для эскалации украинского конфликта.

Как передает Report, об этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед заседанием совета ЕС.

"Мы призываем Россию не использовать эту предполагаемую атаку как оправдание для продолжения эскалации конфликта", - сказал он.

Отметим, что вчера российская сторона обвинила Украину в нанесении ударов БПЛА по Кремлю. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не атакует Москву, а ведет боевые действия только на своей территории.

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