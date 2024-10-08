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Боррель призвал расширить мандат миротворцев ООН в Ливане

Боррель призвал расширить мандат миротворцев ООН в Ливане Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) должны быть усилены, а их мандат расширен для обеспечения безопасности на границе между Ливаном и Израилем.
Другие страны
8 октября 2024 г. 16:15
Боррель призвал расширить мандат миротворцев ООН в Ливане

Временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) должны быть усилены, а их мандат расширен для обеспечения безопасности на границе между Ливаном и Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"UNIFILнеобходимо наделить более сильным мандатом, чтобы они могли обеспечить мир на границах", - сказал он.

Вместе с тем Боррель признал, что в нынешних обстоятельствах "это кажется не очень реалистичным".

"Если силы ООН не будут укреплены, будет трудно добиться перемен в регионе, будет трудно предотвратить превращение Ливана в еще одну Газу, особенно если вы посмотрите на нынешнюю интенсивность войны", - добавил он.

Глава европейской дипломатии напомнил, что это уже четвертая операция Израиля на юге Ливана, при этом предыдущая завершилось в 2006 году после принятия резолюции Совета безопасности ООН 1701 с призывом к прекращению боевых действий между Ливаном и Израилем. Он отметил, что данная резолюция определяет условия размещения Вооруженных сил Ливана на границах, однако сейчас это затруднительно из-за политической неопределенности в стране и недостаточного финансирования армии.

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