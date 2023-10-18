Боррель призвал привлечь к ответственности виновных в ударе по больнице в Газе

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице в Газе "ужасающим преступлением" и призвал "привлечь виновных к ответственности".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице в Газе "ужасающим преступлением" и призвал "привлечь виновных к ответственности".

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

"Новости, приходящие из больницы в Газе, добавляют ужаса к трагедии, разворачивающейся перед нашими глазами в последние дни. Вновь невинные мирные жители платят высшую цену. Виновные за это ужасающее преступление должны быть четко установлены и привлечены к ответственности", - отметил Боррель.

В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции заявил, что "удары по гражданской инфраструктуре не соответствуют гуманитарным нормам".