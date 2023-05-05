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Боррель призвал отменить право вето стран ЕС во внешнеполитических решениях сообщества

Боррель призвал отменить право вето стран ЕС во внешнеполитических решениях сообщества Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов.
Другие страны
5 мая 2023 г. 12:22
Боррель призвал отменить право вето стран ЕС во внешнеполитических решениях сообщества

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу на экспертной конференции о состоянии ЕС во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.

"Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус. И это значит, что странам ЕС придется отказаться от права вето, чего многие не хотят", - отметил он.

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Версия на английском языке Borrell calls for abolition of right of veto of EU countries in foreign policy decisions

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