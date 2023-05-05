Боррель призвал отменить право вето стран ЕС во внешнеполитических решениях сообщества

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал лишить страны Евросоюза права вето во внешней политике, перейдя к принятию решений большинством голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу на экспертной конференции о состоянии ЕС во Флоренции, которую транслировала Еврокомиссия.

"Я поддерживаю принятие решений во внешней политике Евросоюза квалифицированным большинством. Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус. И это значит, что странам ЕС придется отказаться от права вето, чего многие не хотят", - отметил он.