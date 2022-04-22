Боррель призвал немедленно создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел призвал создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе в другие части Украины с гарантиями прекращения огня.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел призвал создать гуманитарные коридоры из "Азовстали" в Мариуполе в другие части Украины с гарантиями прекращения огня.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии.

"В течение нескольких недель мир является свидетелем жестокого незаконного нападения России на Мариуполь, которое привело к широкомасштабному уничтожению города, включая зверства против мирного населения, под искаженным предлогом "освобождения", - говорится в заявлении.

"ЕС поддерживает призыв Украины к Кремлю разрешить безопасную эвакуацию мирного населения Мариуполя. Необходимо немедленно создать гуманитарные коридоры от "Азовстали" и других районов города до других частей Украины с гарантиями прекращения огня", - сообщил Боррель.

Отмечается, что для тех, кто доставляет гуманитарную помощь, должен быть обеспечен свободный и безопасный доступ в соответствии с основными принципами прав человека и международного гуманитарного права.

По данным Генштаба ВС Украины, Россия продолжает наносить бомбовые удары по Мариуполю и блокировать украинские подразделения в районе "Азовстали".