Боррель призвал к прекращению огня в Судане в месяц Рамазан

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал к прекращению огня и обеспечению доступа к гуманитарной помощи в Судане.

Как сообщает Report, об этом Боррель написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Я присоединяюсь к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и Совбезу ООН в призывах к немедленному прекращению огня и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи в Судане в месяц Рамазан. ЕС готов ввести санкции против тех, кто подрывает стабильность в этой стране", - говорится в сообщении.

Отметим, с апреля 2023 года в Судане продолжается вооруженный конфликт между Вооруженными силами страны и Силами быстрого реагирования.