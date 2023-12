Боррель призвал Иран использовать влияние для предотвращения дальнейшей эскалации в Газе

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудил ситуацию в Газе и на Западном Берегу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Об этом, как сообщает Report, Боррель написал на своей странице в Х.

Боррель отметил, что решение конфликта может быть только политическим, сосредоточенным на концепции "двух государств".

Он также призвал Иран использовать свое влияние и активно работать над тем, чтобы избежать дальнейшей эскалации в регионе.