Боррель призвал грузинские власти расследовать нарушение свобод граждан

Мы призываем власти Грузии расследовать недопустимые задокументированные действия в отношении гражданского общества.

Мы призываем власти Грузии расследовать недопустимые задокументированные действия в отношении гражданского общества.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля и Еврокомиссии в связи с принятием парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Евросоюз поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии. Запугивание, угрозы и физическое насилие в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, а также членов их семей недопустимы. Мы призываем власти Грузии расследовать эти задокументированные действия" - говорится в заявлении.