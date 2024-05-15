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Боррель призвал грузинские власти расследовать нарушение свобод граждан

Боррель призвал грузинские власти расследовать нарушение свобод граждан Мы призываем власти Грузии расследовать недопустимые задокументированные действия в отношении гражданского общества.
Другие страны
15 мая 2024 г. 15:18
Боррель призвал грузинские власти расследовать нарушение свобод граждан

Мы призываем власти Грузии расследовать недопустимые задокументированные действия в отношении гражданского общества.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля и Еврокомиссии в связи с принятием парламентом Грузии закона "О прозрачности иностранного влияния".

"Евросоюз поддерживает грузинский народ и его выбор в пользу демократии и европейского будущего Грузии. Запугивание, угрозы и физическое насилие в отношении представителей гражданского общества, политических лидеров и журналистов, а также членов их семей недопустимы. Мы призываем власти Грузии расследовать эти задокументированные действия" - говорится в заявлении.

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