Боррель призвал европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив

Военно-морские силы стран - членов ЕС должны патрулировать Тайваньский пролив.

Военно-морские силы стран - членов ЕС должны патрулировать Тайваньский пролив.

Как передает Report, соответствующее мнение глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил в газете Le Journal du Dimanche.

"Европа должна активно участвовать в этой ситуации, которая затрагивает нас в экономическом, коммерческом и технологическом аспектах, - отметил Боррель. - Именно поэтому я призываю военно-морские силы стран ЕС патрулировать Тайваньский пролив, чтобы подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе".

Вместе с тем он подчеркнул, что "необходимо сохранять бдительность и избегать провокаций".

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.