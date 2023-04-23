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Боррель призвал европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив

Боррель призвал европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив Военно-морские силы стран - членов ЕС должны патрулировать Тайваньский пролив.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 17:18
Боррель призвал европейские ВМС патрулировать Тайваньский пролив

Военно-морские силы стран - членов ЕС должны патрулировать Тайваньский пролив.

Как передает Report, соответствующее мнение глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выразил в газете Le Journal du Dimanche.

"Европа должна активно участвовать в этой ситуации, которая затрагивает нас в экономическом, коммерческом и технологическом аспектах, - отметил Боррель. - Именно поэтому я призываю военно-морские силы стран ЕС патрулировать Тайваньский пролив, чтобы подтвердить приверженность Европы свободе навигации в этом критически важном районе".

Вместе с тем он подчеркнул, что "необходимо сохранять бдительность и избегать провокаций".

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций. Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.

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Версия на азербайджанском языке Borel Avropa donanmalarını Tayvan boğazında patrul həyata keçirməyə çağırıb

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