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Боррель призвал ЕС серьезно относиться к угрозе применения ядерного оружия Россией

Боррель призвал ЕС серьезно относиться к угрозе применения ядерного оружия Россией Евросоюз должен серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 16:22
Боррель призвал ЕС серьезно относиться к угрозе применения ядерного оружия Россией

Евросоюз должен серьезно относиться к возможности применения Россией ядерного оружия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Когда люди говорят, что они не блефуют, их слова необходимо воспринимать всерьез, - сказал он, комментируя заявление, сделанное в среду президентом РФ Владимиром Путиным. - Сейчас, безусловно, опасный момент".

При этом Боррель выразил мнение, что европейским странам следует продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, и не прекращать политику антироссийских санкций.

"Каждый, кто ездил в Москву, посещал Кремль, чтобы поговорить с Путиным, получал от него один и тот же ответ: "У меня есть военные цели, и пока они не будут достигнуты, я продолжу вести боевые действия". Это, безусловно, тревожный курс, однако нам нужно продолжать поддерживать Украину", - отметил глава европейской дипломатии.

По его словам, конфликт должен быть урегулирован "дипломатическими средствами", причем так, чтобы "сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины". "В противном случае, завершив войну, мы не достигнем мира и получим еще одну войну [в будущем]", - считает Боррель.

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