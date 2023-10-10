Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины принять участие в заседании Совета ЕС

Главам МИД Израиля и Палестины предложили принять участие в заседании Совета ЕС в Омане.

Главам МИД Израиля и Палестины предложили принять участие в заседании Совета ЕС в Омане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в социальной сети "X" написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня днем. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда аль-Малки выступить на встрече и изложить точку зрения палестинских властей", - написал он.

Отметим, что экстренное заседание глав МИД стран-членов ЕС состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.