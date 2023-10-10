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Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины принять участие в заседании Совета ЕС

Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины принять участие в заседании Совета ЕС Главам МИД Израиля и Палестины предложили принять участие в заседании Совета ЕС в Омане.
Другие страны
10 октября 2023 г. 14:06
Боррель пригласил глав МИД Израиля и Палестины принять участие в заседании Совета ЕС

Главам МИД Израиля и Палестины предложили принять участие в заседании Совета ЕС в Омане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в социальной сети "X" написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Я пригласил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна присоединиться к встрече министров иностранных дел ЕС, которую я созываю сегодня днем. Я также пригласил министра иностранных дел Рияда аль-Малки выступить на встрече и изложить точку зрения палестинских властей", - написал он.

Отметим, что экстренное заседание глав МИД стран-членов ЕС состоится 10 октября для обсуждения ситуации в Израиле и в регионе.

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Версия на английском языке Borrell invites FMs of Israel and Palestine to attend EU Council meeting
Версия на азербайджанском языке Jozep Borrel İsrail və Fələstin XİN başçılarını Aİ Şurasının iclasına dəvət edib

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