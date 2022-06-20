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Боррель: Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата подтвердит силу ЕС

Боррель: Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата подтвердит силу ЕС Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза (ЕС) подтвердит во всем мире силу ЕС.
Другие страны
20 июня 2022 г. 20:45
Боррель: Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата подтвердит силу ЕС

Предоставление Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в состав Евросоюза (ЕС) подтвердит во всем мире силу ЕС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге.

"Это мощный сигнал, который должен быть услышан не только в Украине, в Молдове, Грузии, но за всеми нашими границами как о поддержке этих стран, о силе ЕС, наших ценностей", - сказал он.

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