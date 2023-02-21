Боррель предоставит предложения об ускорении поставок оружия Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предоставит министрам обороны 27 стран сообщества на заседании 7-8 марта предложения об ускорении поставок оружия Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предоставит министрам обороны 27 стран сообщества на заседании 7-8 марта предложения об ускорении поставок оружия Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Украинской армии нужно большое количество боеприпасов, особенно для танков и артиллерии. Нам надо быстрее двигаться. Я представлю конкретные предложения министрам обороны на заседании 7-8 марта", - сказал он.

По его словам, Россия готовится к масштабной атаке, к которой должна быть готова и Украина, поэтому необходимо ускорить поставку вооружений. "Скорость означает жизни. И мы должны быстро реагировать. Должны помогать не только больше, но и быстрее", - добавил он, подчеркнув, что промышленная индустрия ЕС должна производить больше вооружений.