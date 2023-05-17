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Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине

Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд дополнительного финансирования Европейского фонда мира, который используется для оплаты военных поставок Украине.
Другие страны
17 мая 2023 г. 23:13
Боррель предложил внести €3,5 млрд в фонд, используемый для военной помощи Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил выделить €3,5 млрд дополнительного финансирования Европейского фонда мира, который используется для оплаты военных поставок Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, Боррель с соответствующей просьбой обратился к правительствам стран сообщества.

Европейский фонд мира уже предоставил порядка €4,6 млрд на военную поддержку Киева, отмечает Reuters.

Этот фонд формируется из взносов стран - членов ЕС. В марте государства Евросоюза уже приняли решение о дополнительном финансировании фонда на €2 млрд. Из них €1 млрд будет потрачен на оплату поставок 1 млн снарядов на Украину в этом году, еще €1 млрд - на расширение производства боеприпасов в ЕС в долгосрочной перспективе.

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Версия на азербайджанском языке Borel Ukraynaya hərbi yardım üçün 3,5 milyard avro ayırmağı təklif edib

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