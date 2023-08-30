Боррель предложил увеличить число украинских военных, которых ЕС должен подготовить

Европейский союз увеличит число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, до 40 тыс.

Европейский союз увеличит число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, до 40 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо.

Ранее Брюссель ставил задачу тренировать 30 тыс. украинских военных.

"25 тыс. солдат уже подготовлены. Миссия достигнет своей цели - 30 тыс. солдат - к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года", - сказал он.