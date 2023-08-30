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Боррель предложил увеличить число украинских военных, которых ЕС должен подготовить

Боррель предложил увеличить число украинских военных, которых ЕС должен подготовить Европейский союз увеличит число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, до 40 тыс.
Другие страны
30 августа 2023 г. 18:21
Боррель предложил увеличить число украинских военных, которых ЕС должен подготовить

Европейский союз увеличит число военных Украины, которых подготовит до конца года в рамках тренировочной миссии, до 40 тыс.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в испанском Толедо.

Ранее Брюссель ставил задачу тренировать 30 тыс. украинских военных.

"25 тыс. солдат уже подготовлены. Миссия достигнет своей цели - 30 тыс. солдат - к концу октября. Я предлагаю повысить цель до 40 тыс. до конца года", - сказал он.

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