Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач, сообщает Report со ссылкой

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек, чтобы решать оперативные задачи", - сказал он.

Накануне и сегодня в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав минобороны Европейского союза.