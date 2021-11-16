О нас
Report Georgia
Аудио новости

Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач, сообщает Report со ссылкой
Другие страны
16 ноября 2021 г. 19:53
Боррель предложил странам ЕС создать силы быстрого реагирования

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель сообщил, что предложил государствам-членам союза создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек для решения оперативных задач, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы эффективно реализовывать задачи по противостоянию современным вызовам, мы должны действовать. Я предложил странам создать силы быстрого реагирования в составе пяти тысяч человек, чтобы решать оперативные задачи", - сказал он.

Накануне и сегодня в Брюсселе прошли заседания глав МИД и глав минобороны Европейского союза.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
Теракт в Шуше стал последствием бездействия российских миротворцев в Карабахе
13 ноября 2021 г. 14:20
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
Вашингтон создает новый альянс. Уже под прикрытием демократии
13 ноября 2021 г. 11:33
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
В Азербайджане вырастет размер пенсии по возрасту
10 ноября 2021 г. 12:35
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
Чемпионат мира по боксу перенесли на следующий год
10 ноября 2021 г. 22:43
В Азербайджане умер известный ученый
В Азербайджане умер известный ученый
13 ноября 2021 г. 22:23
Формула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
ВидеоФормула-1: Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике
11 ноября 2021 г. 04:22
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
ЧМ-2022: Уэльс разгромил дома сборную Беларуси
14 ноября 2021 г. 05:28
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
ЧМ-2022: Сборная Нидерландов упустила победу над Черногорией
14 ноября 2021 г. 03:31
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
В Баку произошел пожар в жилом доме, 10 человек были эвакуированы
13 ноября 2021 г. 23:36
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
ВС 22 стран в Париже договорились сократить негативное влияние на экологию
13 ноября 2021 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi