Боррель предложил странам-членам ЕС приостановить политический диалог с Израилем

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил странам сообщества приостановить политический диалог с Израилем.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил странам сообщества приостановить политический диалог с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Борреля, адресованное главам МИД стран-членов ЕС за несколько дней до их встречи 18 ноября в Брюсселе.

В нем он выразил обеспокоенность в связи с возможными нарушениями прав человека в секторе Газа в ходе военной операции ВС Израиля.

"Израиль пока не отреагировал должным образом на эти обеспокоенности", - отметил он.

Механизм политического диалога предусмотрен соглашением между ЕС и Израилем, регулирующим двусторонние отношения.

"В свете этих обстоятельств я выдвину предложение ЕС воспользоваться положением [двустороннего соглашения] о правах человека для приостановки политического диалога с Израилем", - написал Боррель.