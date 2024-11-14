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Боррель предложил странам-членам ЕС приостановить политический диалог с Израилем

Боррель предложил странам-членам ЕС приостановить политический диалог с Израилем Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил странам сообщества приостановить политический диалог с Израилем.
Другие страны
14 ноября 2024 г. 10:16
Боррель предложил странам-членам ЕС приостановить политический диалог с Израилем

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель предложил странам сообщества приостановить политический диалог с Израилем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо Борреля, адресованное главам МИД стран-членов ЕС за несколько дней до их встречи 18 ноября в Брюсселе.

В нем он выразил обеспокоенность в связи с возможными нарушениями прав человека в секторе Газа в ходе военной операции ВС Израиля.

"Израиль пока не отреагировал должным образом на эти обеспокоенности", - отметил он.

Механизм политического диалога предусмотрен соглашением между ЕС и Израилем, регулирующим двусторонние отношения.

"В свете этих обстоятельств я выдвину предложение ЕС воспользоваться положением [двустороннего соглашения] о правах человека для приостановки политического диалога с Израилем", - написал Боррель.

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