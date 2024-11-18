Боррель предложил ЕС вложить в военную промышленность Украины €1 млрд

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель предложил выгодно вложить в военную промышленность Украины €1 млрд, он также вновь призвал экспроприировать все замороженные активы России и потратить их на военные нужды.

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель предложил выгодно вложить в военную промышленность Украины €1 млрд, он также вновь призвал экспроприировать все замороженные активы России и потратить их на военные нужды.

Как передает Report, об этом говорится в е сообщении Борреля в его блоге, опубликованном на официальном сайте внешнеполитической службы Евросоюза.

По его словам, в рамках его последнего и самого продолжительного визита в Украину 9-11 ноября Боррель посетил цеха по производству беспилотников.

В ходе этого визита украинские партнеры попросили Борреля внести больше средств на поддержание украинской оборонной промышленности, заверив его, что с 2022 года она выросла в 18 раз.

"Это должно быть не меньше 1 млрд евро. Никуда более мы не сможем вложить деньги с большей выгодой", - написал глава дипслужбы ЕС по итогам визита.

Боррель вновь призвал экспроприировать все €300 млрд замороженных активов России, а не только доходы от реинвестирования этих средств, и пустить их на оборону.

Все эти меры, должны дополняться значительным расширением военных поставок ЕС, чтобы это позволило Украине "добиться мира силовым путем", считает главный евродипломат.