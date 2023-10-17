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Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом

Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится 20 октября в Вашингтон.
Другие страны
17 октября 2023 г. 14:02
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправится 20 октября в Вашингтон.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Europa Press.

По данным источников, Боррель войдет в состав делегации ЕС, которая отправится в американскую столицу для встречи с президентом США Джо Байденом. Ранее сообщалось, что со стороны ЕС в переговорах будут участвовать глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Агентство отмечает, что стороны, в частности, обсудят намерение ЕС продолжить диалог с США по вопросам энергетического перехода.

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