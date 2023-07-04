Боррель посетит Китай на следующей неделе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай.
Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо.
"Боррель прибудет в Пекин в понедельник, 10 июля, и встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и другими чиновниками. Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и в нашем системном соперничестве", - отметил он.
Поездка Борреля состоится на фоне попыток Пекина убедить Европу занять менее жесткую позицию, чем США, которые ввели против Китая ряд мер экспортного контроля, чтобы ограничить доступ к передовым технологиям. В ответ Пекин ввел ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют важное значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электромобильной промышленности.
Боррель посетит КНР после поездки руководителя Службы ЕС по изменению климата Франса Тиммерманса, который на этой неделе встретится с китайскими чиновниками для обсуждения вопросов изменения климата, биоразнообразия и защиты окружающей среды.