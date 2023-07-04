Боррель посетит Китай на следующей неделе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо.

"Боррель прибудет в Пекин в понедельник, 10 июля, и встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и другими чиновниками. Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и в нашем системном соперничестве", - отметил он.

Поездка Борреля состоится на фоне попыток Пекина убедить Европу занять менее жесткую позицию, чем США, которые ввели против Китая ряд мер экспортного контроля, чтобы ограничить доступ к передовым технологиям. В ответ Пекин ввел ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют важное значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электромобильной промышленности.

Боррель посетит КНР после поездки руководителя Службы ЕС по изменению климата Франса Тиммерманса, который на этой неделе встретится с китайскими чиновниками для обсуждения вопросов изменения климата, биоразнообразия и защиты окружающей среды.