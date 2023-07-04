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Боррель посетит Китай на следующей неделе

Боррель посетит Китай на следующей неделе Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай.
Другие страны
4 июля 2023 г. 11:03
Боррель посетит Китай на следующей неделе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель на следующей неделе посетит Китай.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщил посол ЕС в Пекине Хорхе Толедо.

"Боррель прибудет в Пекин в понедельник, 10 июля, и встретится с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом и другими чиновниками. Мы хотим взаимодействовать с Китаем по всем вопросам, в нашем партнерстве, в нашей конкуренции и в нашем системном соперничестве", - отметил он.

Поездка Борреля состоится на фоне попыток Пекина убедить Европу занять менее жесткую позицию, чем США, которые ввели против Китая ряд мер экспортного контроля, чтобы ограничить доступ к передовым технологиям. В ответ Пекин ввел ограничения на экспорт двух металлов, которые имеют важное значение для полупроводниковой, телекоммуникационной и электромобильной промышленности.

Боррель посетит КНР после поездки руководителя Службы ЕС по изменению климата Франса Тиммерманса, который на этой неделе встретится с китайскими чиновниками для обсуждения вопросов изменения климата, биоразнообразия и защиты окружающей среды.

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Версия на английском языке Borrell to visit China next week

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