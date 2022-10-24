Боррель поприветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ в страну

Сегодня состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

В ходе сегодняшнего телефонного разговора с Дмитрием Кулебой, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ в страну.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ в отношении Украины в Латинской Америке, Африке и Азии", - говорится в публикации.