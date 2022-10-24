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Боррель поприветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ в страну

Боррель поприветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ в страну Сегодня состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Украины Дмитрий Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.
Другие страны
24 октября 2022 г. 17:30
Боррель поприветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ в страну

В ходе сегодняшнего телефонного разговора с Дмитрием Кулебой, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ в страну.

Как передает Report, об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который поддержал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи РФ в отношении Украины в Латинской Америке, Африке и Азии", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Borrell welcomes Kyiv’s decision to invite IAEA experts to Ukraine

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