Боррель пообещал возместить третьим странам ущерб от санкций, введенных в отношении РФ

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал возмещать третьим странам ущерб от санкций, введенных в отношении России.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал возмещать третьим странам ущерб от санкций, введенных в отношении России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, глава дипломатии ЕС подчеркнул, что данные санкции не нацелены на экономику других стран.

"Санкции в отношении России направлены на ослабление потенциала финансирования РФ военных действий. Они не направлены на экономику третьих стран. Если есть какой-то сопутствующий ущерб, мы будем его возмещать",— сказал он в ходе брифинга в Казахстане.

Каким образом это будет осуществляться, Боррель не уточнил.

В ходе визита в Астану верховный представитель ЕС встретился с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, стороны обсудили двустороннее сотрудничество и инвестиции.