Боррель подтвердил разрешение США на удары вглубь РФ

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что администрация США сняла ограничения на удары американскими ракетами на расстояние до 300 км вглубь территории России.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД стран ЕС.

"Администрация США разрешила применение своих ракет на расстояние до 300 км вглубь территории России. Это не очень далеко, но это решение администрации США. Почему они приняли это решение сейчас, а не раньше, я не знаю", - сказал Боррель.

Он также добавил, что главы МИД ЕС не приняли общего решения об отмене ограничений на применение западного оружия по территории РФ, каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден разрешил наносить удары по территории РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS.