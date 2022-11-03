Боррель поблагодарил ООН и Турцию за содействие возвращению РФ к зерновой сделке

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поблагодарил ООН и Турцию за содействие возвращению России в "зерновую сделку".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поблагодарил ООН и Турцию за содействие возвращению России в "зерновую сделку".

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"ЕС благодарен ООН и Турции за их роль в решении России вернуться к черноморской зерновой инициативе. Продовольствие никогда не должно использоваться в качестве оружия в войне", - говорится в публикации.

Он подчеркнул, что экспорт зерна имеет решающее значение для преодоления глобального продовольственного кризиса, усугубленного Россией. Он также призывал все стороны возобновить инициативу.

Вчера в Минобороны России сообщили о том, что получены письменные гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.