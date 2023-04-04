Боррель планирует посетить Китай на следующей неделе

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планирует посетить Китай на следующей неделе.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планирует посетить Китай на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в его совместном заявлении с госсекретарем США Энтони Блинкеном по итогам двусторонних переговоров.

"Наше четкое послание Китаю – сделать вклад в справедливый мир. Они не могут поддерживать агрессию… Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза: глава Еврокомиссии будет сегодня в Пекине с президентом Франции, испанский премьер-министр был там на прошлой неделе, и я также поеду на следующей неделе", - сказал он.

Боррель добавил, что обсудил с Блинкеном "роль Китая в поддержке России".