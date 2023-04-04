Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель планирует посетить Китай на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в его совместном заявлении с госсекретарем США Энтони Блинкеном по итогам двусторонних переговоров.
"Наше четкое послание Китаю – сделать вклад в справедливый мир. Они не могут поддерживать агрессию… Это наше послание Китаю с сегодняшней встречи и по результатам всех визитов политиков Евросоюза: глава Еврокомиссии будет сегодня в Пекине с президентом Франции, испанский премьер-министр был там на прошлой неделе, и я также поеду на следующей неделе", - сказал он.
Боррель добавил, что обсудил с Блинкеном "роль Китая в поддержке России".