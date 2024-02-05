Боррель планирует посетить Киев

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что направляется с визитом в Киев после мероприятия в Варшаве.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что направляется с визитом в Киев после мероприятия в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом Боррель сказал журналистам в столице Польши.

Глава европейской дипломатии также вновь призвал страны ЕС к поддержке Украины "во что бы то ни стало".

Ранее Боррель выступил на пресс-конференции в Варшаве. В ходе мероприятия он сообщил, что в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России сообщество введет ограничительные меры в отношении расположенных в разных странах компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в обходе санкций против Москвы.