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Боррель планирует посетить Киев

Боррель планирует посетить Киев Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что направляется с визитом в Киев после мероприятия в Варшаве.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 20:00
Боррель планирует посетить Киев

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что направляется с визитом в Киев после мероприятия в Варшаве.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом Боррель сказал журналистам в столице Польши.

Глава европейской дипломатии также вновь призвал страны ЕС к поддержке Украины "во что бы то ни стало".

Ранее Боррель выступил на пресс-конференции в Варшаве. В ходе мероприятия он сообщил, что в рамках готовящегося 13-го санкционного пакета против России сообщество введет ограничительные меры в отношении расположенных в разных странах компаний, которые, по мнению ЕС, участвуют в обходе санкций против Москвы.

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Версия на английском языке EU top diplomat heading for Ukraine

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