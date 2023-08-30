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Боррель: Переворот в Габоне застал лидеров Евросоюза врасплох

Боррель: Переворот в Габоне застал лидеров Евросоюза врасплох Переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза.
Другие страны
30 августа 2023 г. 18:59
Боррель: Переворот в Габоне застал лидеров Евросоюза врасплох

Переворот в Габоне стал неожиданностью для лидеров стран Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального заседания министров обороны стран сообщества в Толедо.

"Этим утром ситуация в Габоне застала нас врасплох. Мы продолжаем следить за ситуацией", - отметил он.

Глава внешнеполитической службы ЕС также добавил, что страны Евросоюза будут реагировать на события в Габоне таким же образом, как и на события в Нигере, в том числе и в вопросах помощи европейским гражданам, находящимся в африканской стране.

Ранее группа высокопоставленных габонских военных объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Среди мятежников - представители Республиканской гвардии во главе с Брисом Клотером Олиги Нгемой, службы безопасности, армии, полиции. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа выборов, на которых победил шедший на третий срок президент Али бен Бонго Ондимба. Военные заявили, что президент "находится под домашним арестом в окружении своей семьи и врачей". Сам Али бен Бонго Ондимба записал видеообращение, в котором подтвердил, что удерживается военными на территории президентской резиденции.

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