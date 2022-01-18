Боррель: Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем

Изменение архитектуры европейской безопасности могло бы принести выгоду всем сторонам.
"Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем", - считает он. Боррель отметил, что "после общеевропейского совещания в Хельсинки, состоявшегося в 1975 году, произошло много перемен". "Не существует больше Советского Союза. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий", - сказал он.
Боррель сообщил, что на 24 января запланировано очередное совещание ЕС на уровне министров иностранных дел. "К нему мы должны подготовить предложения по архитектуре безопасности в случае возникновения такой необходимости", - добавил он.
Европа, по словам представителя сообщества, "не претендовала на то, чтобы присутствовать за столом переговоров на встречах США и России, но если эти дискуссии продолжатся, то она должна быть их участницей". "Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия, - подчеркнул Боррель. - Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев".