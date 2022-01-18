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Боррель: Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем

Боррель: Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем Изменение архитектуры европейской безопасности могло бы принести выгоду всем сторонам.
Другие страны
18 января 2022 г. 02:11
Боррель: Пересмотр структуры европейской безопасности мог бы дать выгоду всем
Жозеп Боррель

Изменение архитектуры европейской безопасности могло бы принести выгоду всем сторонам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам.

"Пересмотр архитектуры европейской безопасности мог бы быть выгоден всем", - считает он. Боррель отметил, что "после общеевропейского совещания в Хельсинки, состоявшегося в 1975 году, произошло много перемен". "Не существует больше Советского Союза. Поэтому, если обсуждение этих вопросов является целью России, мы должны менять повестку и увеличивать число участников дискуссий", - сказал он.

Боррель сообщил, что на 24 января запланировано очередное совещание ЕС на уровне министров иностранных дел. "К нему мы должны подготовить предложения по архитектуре безопасности в случае возникновения такой необходимости", - добавил он.

Европа, по словам представителя сообщества, "не претендовала на то, чтобы присутствовать за столом переговоров на встречах США и России, но если эти дискуссии продолжатся, то она должна быть их участницей". "Европейская безопасность не должна обсуждаться без нашего участия, - подчеркнул Боррель. - Никакие решения не могут приниматься без участия европейцев".

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