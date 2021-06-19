Боррель передал властям Ливана жесткое послание Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел в субботу в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном.
"В Ливане должно быть без промедления создано правительство, которое проведет необходимые реформы и достигнет соглашения с Международным валютным фондом", - заявил глава европейской дипломатии, слова которого приводит пресс-служба президента. Он пообещал, что Евросоюз также окажет "значительную экономическую и финансовую помощь Бейруту, но только после формирования нового дееспособного кабинета".
Боррель сообщил, что в Брюсселе изучается вопрос о санкциях против тех политиков, которые препятствуют созданию правительства в Ливане. "Мы предпочли бы не идти таким путем, но если меры ЕС будут применены, то это будет сделано с тем, чтобы мотивировать политический класс к поиску решения", - отметил он.
В свою очередь, президент Аун призвал европейские государства "помочь Ливану в возвращении валютных средств, которые были незаконно переведены в европейские банки после начавшегося в 2019 году кризиса". Он указал, что аудиторская проверка Центробанка Ливана и всех финансовых учреждений будет продолжаться "с тем, чтобы раскрыть коррупционную структуру, в которую вовлечены местные политики и бизнесмены". По словам Ауна, "завершение этой работы позволит вернуть доверие к ливанской банковской системе".
Как ожидается, в ходе своего визита Боррель проведет также переговоры с премьер-министром Саадом Харири, председателем парламента Набихом Берри и командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном.