Боррель передал властям Ливана жесткое послание Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел в субботу в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель провел в субботу в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, выступая перед журналистами после встречи с главой государства во дворце Баабда, он подчеркнул, что передал от имени Евросоюза ливанским политикам "жесткое послание", касающееся возможного введения санкций.

"В Ливане должно быть без промедления создано правительство, которое проведет необходимые реформы и достигнет соглашения с Международным валютным фондом", - заявил глава европейской дипломатии, слова которого приводит пресс-служба президента. Он пообещал, что Евросоюз также окажет "значительную экономическую и финансовую помощь Бейруту, но только после формирования нового дееспособного кабинета".

Боррель сообщил, что в Брюсселе изучается вопрос о санкциях против тех политиков, которые препятствуют созданию правительства в Ливане. "Мы предпочли бы не идти таким путем, но если меры ЕС будут применены, то это будет сделано с тем, чтобы мотивировать политический класс к поиску решения", - отметил он.

В свою очередь, президент Аун призвал европейские государства "помочь Ливану в возвращении валютных средств, которые были незаконно переведены в европейские банки после начавшегося в 2019 году кризиса". Он указал, что аудиторская проверка Центробанка Ливана и всех финансовых учреждений будет продолжаться "с тем, чтобы раскрыть коррупционную структуру, в которую вовлечены местные политики и бизнесмены". По словам Ауна, "завершение этой работы позволит вернуть доверие к ливанской банковской системе".

Как ожидается, в ходе своего визита Боррель проведет также переговоры с премьер-министром Саадом Харири, председателем парламента Набихом Берри и командующим ливанской армией генералом Джозефом Ауном.