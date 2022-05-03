Боррель: От SWIFT могут отключить еще несколько банков из России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал возможное отключение от международной платежной системы SWIFT еще нескольких российских банков.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал возможное отключение от международной платежной системы SWIFT еще нескольких российских банков.

Как передает Report со ссылкой на венесуэльский канал VPI , об этом он заявил во время визита в страны Латинской Америки.

Дипломат не уточнил, какие кредитные организации могут попасть под новые рестрикции.

"В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT. Не могу сказать вам, какие именно, но они будут. А в энергетической сфере мы ищем меры, которые существенно повлияли бы на импорт российской нефти", - отметил Боррель.

После начала спецоперации по демилитаризации Украины ЕС принял пять пакетов санкций в отношении физлиц, компаний, финансового и энергетического секторов России. Страны Запада обсуждают введение шестого пакета ограничений.