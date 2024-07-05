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Боррель: Орбан не представляет ЕС в визите в Москву

Боррель: Орбан не представляет ЕС в визите в Москву Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.
Другие страны
5 июля 2024 г. 13:58

Визит премьер-министра Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и Россией.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Он отметил, что Венгрия является государством - членом ЕС, председательствующим в Совете до 31 декабря 2024 года.

"Премьер-министр Орбан не получал от Совета ЕС никакого мандата на посещение Москвы. Позиция ЕС в отношении войны России против Украины отражена во многих заключениях Европейского совета. Данная позиция исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Венгрии никоим образом не представляет ЕС. Кроме того, стоит напомнить, что Международный уголовный суд предъявил обвинение президенту [России Владимиру] Путину и выдал ордер на его арест за его роль в принудительной депортации детей из Украины в Россию", - говорится в заявлении.

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