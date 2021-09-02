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Боррель: Очевидна потребность в создании системы обороны ЕС

Боррель: Очевидна потребность в создании системы обороны ЕС Потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана.
Другие страны
2 сентября 2021 г. 11:45
Боррель: Очевидна потребность в создании системы обороны ЕС
Жозеп Боррель

Потребность Европейского союза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в Словении.

"Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что "исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС", финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре".

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Версия на азербайджанском языке Jozef Borrel: "Avropa İttifaqının müdafiə sisteminin yaradılmasına zərurət var"
Версия на английском языке Borrell: There is clear need for EU defense system

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