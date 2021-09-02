Боррель: Очевидна потребность в создании системы обороны ЕС

Потребность Евросоюза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана.

Потребность Европейского союза в создании собственной оборонной системы стала очевидной после ситуации с выводом американских войск из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны ЕС в Словении.

"Я настаиваю, что потребность Евросоюза в собственной оборонной системе стала очевидной после Афганистана", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что "исторические события в Афганистане подтолкнули разработку европейской концепции по безопасности "Стратегический компас ЕС", финальный проект которой будет представлен в октябре-ноябре".