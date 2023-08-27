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Боррель объяснил, как западные санкции влияют на Россию

Боррель объяснил, как западные санкции влияют на Россию За год европейские санкции ограничили политические и экономические возможности России, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков. У Кремля увеличились расходы на торговлю и значительно ухудшился промышленный потенциал России.
Другие страны
27 августа 2023 г. 02:15
Боррель объяснил, как западные санкции влияют на Россию

За год европейские санкции ограничили политические и экономические возможности России, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков. У Кремля увеличились расходы на торговлю и значительно ухудшился промышленный потенциал России.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что с начала вторжения в Украину ЕС ввел уже 11 пакетов санкций против России. Кроме этого, Евросоюз наложил запрет на поездки и заморозил активы более 1500 человек и почти 250 организаций из России.

"Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса", - подчеркнул Боррель.

По его словам, российская экономика сократилась в прошлом году на 2,1%. В частности, производство автомобилей сократилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, другого транспортного оборудования - на 13%, производство компьютеров, электроники и оптики - на 8%.

К тому же, розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая - на 17%.

Боррель отметил, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в частности ощутимо упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, тогда как импорт энергетических товаров снизился на 80%.

Общий экспорт товаров ЕС, по словам главного дипломата ЕС, был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы России от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым годом.

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