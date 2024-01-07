Боррель обсудит в Саудовской Аравии ситуацию в Газе и Красном море

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель вылетает в воскресенье в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом для обсуждения конфликта Израиля и Палестины и эскалации напряженности в Красном море.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель вылетает в воскресенье в Саудовскую Аравию с двухдневным визитом для обсуждения конфликта Израиля и Палестины и эскалации напряженности в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила внешнеполитическая служба Евросоюза.

"Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 7-8 января будет находиться с визитом в Саудовской Аравии, в ходе которого он встретится с высокопоставленными лицами, включая министра иностранных дел Фейсала бен Фархана Аль Сауда и генерального секретаря Совета сотрудничества государств Персидского залива Джассима Мухаммеда аль-Будайви", - говорится в сообщении дипслужбы ЕС.

Целью его поездки станет обсуждение дипломатических усилий по созданию условий для справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке, эскалация в Красном море.

Он 5-6 января посетил Ливан с целью обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.